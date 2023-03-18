В Турции произошло новое землетрясение

В турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 4,8

На территории Турции произошло новое землетрясение. Об этом в субботу, 18 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Как уточняется, толчки магнитудой 4,8 были зафиксированы в провинции Кахраманмараш на юго-востоке страны около 5:14 по местному времени (8:14 по московскому времени). Эпицентр находился на глубине двух километров в четырех километрах к юго-востоку от города Гёксун.

О жертвах или разрушениях пока не сообщалось. Другие подробности также не приводятся.

Ранее власти Турции сообщили, что ущерб экономике страны от февральских землетрясений составил 2 триллиона лир, или 103,6 миллиарда долларов (8 триллионов рублей).

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли на юго-востоке Турции 6 февраля. Их эпицентром стал район в провинции Кахраманмараш. Подземные толчки стали рекордными для страны за последние 84 года. В результате землетрясений погибли более 40 тысяч человек, еще 100 тысяч получили ранения.