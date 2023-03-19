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19:48, 19 марта 2023Россия

В российских школах начали изучать африканские языки

В российских школах начали изучать африканские языки суахили и амхарский

Фото: Vereshchagin Dmitry / Shutterstock / Fotodom

В российских школах начали изучать африканские языки в качестве дополнительных, сообщил директор Института стран Азии и Африки Московского государственного университета Алексей Маслов. Его слова приводит ТАСС.

Маслов заявил, что в стране готовится новое поколение людей, которые будут способны понимать менталитет африканских стран и их основные модели развития.

«В школах России начинают в качестве дополнительных языков преподаваться суахили и амхарский, чего, в общем, не было даже во времена Советского Союза. Это значит, что мы имеем сквозную подготовку "школа — университет — работодатель"», — пояснил он на Международной парламентской конференции «Россия — Африка». Кроме того, эксперт добавил, что в вузах также станут возрождать почти исчезнувшие языки, такие как йоруба и сомалийский.

22 декабря Минпросвещения России выпустило документ, в котором утверждается программа образования на 2023 год. В частности, в российских школах появится начальная военная подготовка в рамках уроков основ безопасности жизнедеятельности.

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Алина Гостева
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