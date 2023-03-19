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03:24, 19 марта 2023Наука и техника

Американский футуролог спрогнозировал бессмертие людей к 2030 году

Американский футуролог Курцвейл заявил, что люди станут бессмертными к 2030 году

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Человечество может обрести бессмертие к 2029-2030 году. Такой прогноз дал американский футуролог и специалист по компьютерным наукам Рэймонд Курцвейл. Об этом пишет Telegram-канал Science|Наука.

По мнению ученого, к этому времени люди смогут «увеличивать продолжительность жизни более чем на год каждый год». Он также предположил, что в ближайшее время нанороботы помогут людям избавиться от заболеваний. Благодаря этому человечество серьезно увеличит продолжительность жизни, а позже станет бессмертным, заявил футуролог.

К 2030 году искусственный интеллект (ИИ) достигнет технологической сингулярности, а также начнет самостоятельно развиваться, отметил Курцвейл. Со временем искусственный интеллект достигнет того же уровня, что и человеческий. По мнению футуролога, уже через семь лет начнется процесс слияния человека с ИИ. А к 2045 году будет создано поколение киборгов.

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Ученый предположил, что такие процессы вызовут усиление возможностей мозга в десять тысяч раз. Таким образом, новая группа людей не только будет иметь большую продолжительность жизни, но и будет более интеллектуально развитой.

19 февраля футуролог Александр Кононов заявил, что одной из главных угроз интеграции искусственного интеллекта в жизнь общества может стать резкий рост безработицы. Связано это будет с тем, что современные технологии сделают ряд профессий невостребованными. Решить эту проблему может постоянное саморазвитие человека, а также социальные гарантии.

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Марина Совина
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