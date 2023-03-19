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15:01, 19 марта 2023Россия

Песков высказался об американских БПЛА над Черным морем

Песков: полеты БПЛА над Черным морем доказывают вовлеченность США в конфликт против России

Фото: Sergey Guneev / Reuters

Полеты американских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Черным морем лишь доказывают прямую вовлеченность США в конфликт против России. Такое мнение выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия 1» для программы «Москва. Кремль. Путин».

По его словам, совершенно очевидно, чем занимаются данные беспилотники.

«Их миссия — это вовсе не мирная миссия по обеспечению безопасности судоходства в международных водах. Нам это хорошо известно», — высказался пресс-секретарь президента.

Песков подчеркнул, что инциденты с БПЛА, подобные недавнему, произошедшему вблизи Севастополя, крайне опасны.

Американский БПЛА упал в Черное море к западу от Крыма 14 марта. В США заявили, что он проводил в международном воздушном пространстве рутинную операцию, однако был задет сопровождавшим его российским самолетом. В Минобороны России, в свою очередь, сообщили, что отечественные истребители, поднятые на перехват, не вступали в контакт с дроном: по данным ведомства, беспилотник начал резко маневрировать, после чего потерял управление и рухнул.

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Варвара Кошечкина
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