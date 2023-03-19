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14:42, 19 марта 2023Бывший СССР

Опубликовано видео разгрома американских БТР ВСУ

РВ: опубликовано видео разгрома колонны американских БТР М113 ВСУ

Появилось видео с разгромом колонны американских бронетранспортеров (БТР) М113 Вооруженных сил Украины (ВСУ), запись опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской весны» (РВ).

«Враг продолжает предпринимать попытки прорыва нашей обороны с помощью бронетехники НАТО. На кадрах уничтожение очередной бронегруппы из американских бронетранспортеров М113», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в ходе отражения атаки сожжены четыре единицы бронетехники. Кроме того, уточняется, что это не сегодняшние кадры с запорожского фронта, где до сих пор продолжаются бои.

Ранее стало известно, что Вашингтон начал наращивать производство боеприпасов для поставок Киеву. Министр сухопутных войск США привела в пример снаряды калибра 155 миллиметров, утверждая, что их ежемесячное производство выросло с 14 тысяч до 20 тысяч и только продолжает увеличиваться.

Алевтина Запольская
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