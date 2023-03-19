Американские чиновники провели консультацию с Баффеттом

Американские чиновники провели консультацию с главой фонда Berkshire Hathaway Баффеттом

Сотрудники американской администрации провели консультации с главой инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уорреном Баффеттом по теме банковского кризиса в США. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, в переговорах с миллиардером участвовали американские чиновники высокого ранга. Обсуждаемые проблемы не уточняются. Белый дом и Минфин США официальных комментариев не предоставили.

За неделю, завершившуюся 15 марта, американские банки заняли у Федеральной резервной системы США рекордные 164,8 миллиарда долларов. За неделю до этого объем заимствований составлял 4,58 миллиарда долларов. Предыдущий максимум пришелся на финансовый кризис 2008 года, тогда сумма была в полтора раза меньше — 111 миллиардов.

Банковский кризис в США развернулся после падения Silicon Valley Bank, занимавшегося 16 место по величине активов в стране. Крах стал крупнейшим за 15 лет.

Ранее сообщалось, что состояние генерального директора Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта за 2022 год увеличилось на 6,54 миллиарда долларов до 115 миллиардов.