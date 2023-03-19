В России выявили 12 333 новых случая коронавируса

В России выявили 12 333 новых случая COVID-19 за сутки, умерли 33 человека

В России за сутки выявили 12 333 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших с начала пандемии достигло 22 506 199. Об этом в воскресенье, 19 марта, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Москве (1700), Петербурге (1383) и Воронежской области (498). Меньше всего — в Чукотском (2 случая) и Ненецком (1 случай) автономных округах.

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 785. За этот же период 9815 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 21 851 580.

За сутки умерли 33 пациента с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 396 834 человек.