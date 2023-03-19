Россиянку лишили родительских прав из-за критики одной из лучших школ Испании

В Испании россиянку лишили родительских прав из-за критики одной из лучших школ страны

В Испании россиянку лишили родительских прав после того, как она раскритиковала одну из лучших школ страны. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Елена Волкова 20 лет живет в Каталонии. Там она вышла замуж и родила сына, которого отправила в учебное заведение из топ-50 по версии испанского Forbes. Однако ребенку там не понравилось — он пожаловался на плохое отношение персонала и еду с червяками в столовой. Мать обратилась с жалобой в Министерство образования, Минздрав и попыталась перевести сына из элитного места. Однако школа написала ответное заявление на женщину, обвинив ее в невменяемости.

После этого Волкову без суда лишили родительских прав. Женщина пояснила, что власти основывались на показаниях психолога, который с ней даже не общался. Ребенка отправили жить к отцу, с которым Елена в разводе — ранее он не сильно заботился о сыне. Теперь Волкова пытается вернуть себе родительские права с помощью митингов.

Ранее родительских прав лишили русских родителей в Германии. По словам правозащитника Гарри Мюрея, дело основано на очень сомнительных показаниях и носит политический характер. Юрист пояснил, что на супружескую пару из России пожаловался сосед снизу, который имел конфликт с семьей — он утверждал, что слышал некие случаи насилия и что наблюдал злоупотребление алкоголем.