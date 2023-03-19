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14:05, 19 марта 2023Путешествия

Малайзия захотела запустить в Россию прямые рейсы

Три крупные малайзийские авиакомпании захотели запустить в Москву прямые рейсы

Фото: Boris Roessler / dpa / Globallookpress.com

Три крупные малайзийские авиакомпании захотели запустить в Москву прямые рейсы из страны. Об этом РИА Новости сообщил замдиректора российского отделения агентства Tourism Malaysia Зулкифли Бин Мохамед.

Отмечается, что среди этих компаний — Malaysia Airlines, Air Asia и MasWings, однако им на данный момент не хватает самолетов. При этом собеседник издания заверил, что Малайзия сильно заинтересована в успехе ведущихся с Россией переговоров.

«Российский рынок для нас очень привлекательный. Малайзия не такая тесная, какими уже стали Бали в Индонезии или Таиланд. Русским бы тут понравилось, мы ждем их как можно скорее», — заявил он.

Ранее в марте сообщалось, что Индонезия рассчитывает возобновить прямые рейсы с Россией до конца года. По словам посола азиатской страны в РФ Хосе Антонио Морато Тавареса, в настоящее время идет обсуждение технических деталей, так как российские авиакомпании хотят гарантий, что их самолеты не будут арестованы.

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Алина Гостева
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