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07:56, 19 марта 2023Россия

В Москве произошла массовая драка на соревнованиях по рестболу

ТАСС: на соревнованиях по рестболу в Москве произошла массовая драка

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

В Москве на соревнованиях по рестболу произошла массовая драка с участием около 50 человек. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что мероприятие проходило на «ВТБ-Арене». По информации агентства, причиной потасовки стал конфликт, возникший во время игры. Массовая драка длилась не менее 10 минут. Несколько участников драки были задержаны и доставлены в отдел полиции.

Ранее футболисты российской и украинской команд устроили массовую драку в турецком отеле Royal Seginus, где они одновременно проживали. Несколько представителей украинского клуба «Минай» подошли к начальнику ярославского «Шинника» и стали требовать от него спеть гимн Украины. Тот предложил украинцам выйти на улицу и разобраться «раз на раз». Конфликт удалось погасить вмешавшимся сотрудникам отеля.

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Юлия Мискевич
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