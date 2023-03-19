Триллер «Вышка» получит продолжение

Deadline: режиссер Скотт Манн начал работу над сиквелом триллера «Вышка»

Режиссер Скотт Манн начал работу над сиквелом триллера «Вышка». Об этом сообщает Deadline.

Отмечается, что производством кинокартины займется компания Tea Shop Productions. Продолжение картины будет снято в 2023 году.

«Вышка» — американский триллер о выживании 2022 года, снятый и написанный Скоттом Манном в соавторстве с Джеймсом Харрисом. Главные роли в фильме исполнили Грэйс Кэролайн Карри, Вирджиния Гарднер, Мейсон Гудинг и Джеффри Дин Морган. Фильм рассказывает о двух девушках, Бекки и Хантер, которые взбираются на телевышку высотой две тысячи футов и оказываются на вершине без возможности спускаться, так как лестница обрушилась из-за аварийного состояния радиомачты.

Кинокартина имела большой коммерческий успех, собрав в прокате 22 миллиона долларов при бюджете в 5 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что глава DC Studios Джеймс Ганн объявил о том, что выступит в качестве режиссера в новом фильме «Супермен. Наследие». Кинематографист отметил, что изначально не был уверен в том, что займется созданием проекта.