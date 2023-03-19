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05:36, 19 марта 2023Культура

Триллер «Вышка» получит продолжение

Deadline: режиссер Скотт Манн начал работу над сиквелом триллера «Вышка»

Кадр: Movie Trailers Source / YouTube

Режиссер Скотт Манн начал работу над сиквелом триллера «Вышка». Об этом сообщает Deadline.

Отмечается, что производством кинокартины займется компания Tea Shop Productions. Продолжение картины будет снято в 2023 году.

«Вышка» — американский триллер о выживании 2022 года, снятый и написанный Скоттом Манном в соавторстве с Джеймсом Харрисом. Главные роли в фильме исполнили Грэйс Кэролайн Карри, Вирджиния Гарднер, Мейсон Гудинг и Джеффри Дин Морган. Фильм рассказывает о двух девушках, Бекки и Хантер, которые взбираются на телевышку высотой две тысячи футов и оказываются на вершине без возможности спускаться, так как лестница обрушилась из-за аварийного состояния радиомачты.

Кинокартина имела большой коммерческий успех, собрав в прокате 22 миллиона долларов при бюджете в 5 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что глава DC Studios Джеймс Ганн объявил о том, что выступит в качестве режиссера в новом фильме «Супермен. Наследие». Кинематографист отметил, что изначально не был уверен в том, что займется созданием проекта.

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Марина Совина
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