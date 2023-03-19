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11:19, 19 марта 2023Россия

Хуснуллин захотел пожить в Мариуполе

Вице-премьер России Хуснуллин попросил у Путина разрешения пожить неделю в Мариуполе

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Вице-премьер России Марат Хуснуллин захотел временно пожить в Мариуполе. Разрешения сделать это он попросил у президента Владимира Путина, передает РИА Новости.

Разговор между политиками на эту тему состоялся во время рабочей поездки главы государства в Мариуполь. Хуснуллин поделился, что посещает этот город один-два раза в месяц.

«Разрешите, сейчас программу социально-экономического развития утвердим, я хочу приехать, пожить прямо неделю. Здесь хочу пожить, потом в каждом регионе», — обратился вице-премьер к президенту.

О рабочей поездке Путина в Мариуполь стало известно 19 марта. Президент прилетел в город на вертолете и объехал несколько его районов за рулем автомобиля. В поездке Путина сопровождал Хуснуллин.

Ранее, 18 марта, Путин посетил Крым. Визит был приурочен ко дню годовщины включения полуострова в состав России.

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Варвара Кошечкина
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