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04:57, 19 марта 2023Экономика

Финансист рассказал о введении цифровой пенсии

«Прайм»: финансист Перепелица заявил, что цифровая пенсия не может «сгореть»

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица в беседе с агентством «Прайм» рассказал о введении цифровой пенсии.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, что в будущем россияне смогут получать пенсии в цифровых рублях, если в стране все-таки введут такое платежное средство. Финансист опасения россиян опроверг. По его словам, такая пенсия не может «сгореть» и у нее не будет «срока годности». Цифровой рубль получит уникальный идентификатор, по которому можно отследить всю историю транзакции, заявил он.

Перепелица предположил, что сначала введут переходный период, в рамках которого пенсионеры смогут выбирать вариант счета — цифровой или обычный. Переводы будут проводится через систему быстрых платежей, а также классическими способами.

6 марта комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил законопроект о введении цифрового рубля.

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Юлия Мискевич
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