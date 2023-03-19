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13:11, 19 марта 2023Россия

В Кремле назвали цель поездки Путина на командный пункт СВО

Песков заявил, что поездка Путина на командный пункт СВО в Ростове-на-Дону не готовилась

Фото: Reuters

Поездка президента России Владимира Путина на командный пункт специальной военной операции (СВО) в Ростове-на-Дону не готовилась заранее. Об этом в воскресенье, 19 марта, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Что касается поездки на командный пункт в Ростове-на-Дону, она не была запланирована, никак не готовилась», — пояснил пресс-секретарь главы государства.

При этом основной целью визита Путина он назвал проверку командного пункта в обычном режиме.

Ранее 19 марта стало известно, что Путин провел совещание в командном пункте СВО в Ростове-на-Дону. Отмечалось, что президент заслушал доклады начальника Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерия Герасимова и ряда военачальников.

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Варвара Кошечкина
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