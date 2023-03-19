В Москве увеличат прокат электросамокатов на треть

«Известия»: увеличат прокат электросамокатов до 60 тысяч единиц

Власти Москвы планируют выдать 60 тысяч разрешений на сдачу электросамокатов в аренду против 40 тысяч в 2022-м. Об этом пишут «Известия».

Отмечается, что если инициативу реализуют даже частично, Москва будет обладать самым большим в мире парком этих девайсов, опередив Сеул и Берлин, где по итогам прошлого года насчитывалось примерно по 50 тысяч электросамокатов.

«Мы поддерживаем увеличение числа самокатов, так как они сделают сервисы аренды удобными для еще большего числа людей», — подчеркнул представитель сервиса проката Whoosh.

По информации издания, новые 20 тысяч единиц техники появятся на московских парковках не единовременно — их будут вводить в течение всего сезона.

«Москва изначально пошла по пути правильного регулирования сервисов аренды самокатов и поддержки этого бизнеса, понимая, что шеринг этих гаджетов станет неотъемлемой частью городского транспорта», — заявил гендиректор «Юрент» Иван Туринге.

Осенью 2022 года власти ограничили скорость электросамокатов — ездить на электросамокатах теперь можно не быстрее 25 километров в час.