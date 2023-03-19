Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Химки
Сегодня
14:00 (Мск)
Ростов
МИР Российская Премьер-лига|20-й тур
Авангард
Сегодня
14:00 (Мск)
Металлург Мг
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/2 финала - Восток. 2-й матч
Крылья Советов
Сегодня
16:30 (Мск)
Ахмат
МИР Российская Премьер-лига|20-й тур
Пари Нижний Новгород
Сегодня
16:30 (Мск)
Торпедо М
МИР Российская Премьер-лига|20-й тур
Торино
Сегодня
17:00 (Мск)
Наполи
Италия - Серия А|27-й тур
ЦСКА
Сегодня
17:00 (Мск)
Локомотив
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/2 финала - Запад. 2-й матч
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Зенит
МИР Российская Премьер-лига|20-й тур
Лацио
Сегодня
20:00 (Мск)
Рома
Италия - Серия А|27-й тур
Интер М
Сегодня
22:45 (Мск)
Ювентус
Италия - Серия А|27-й тур
Барселона
Сегодня
23:00 (Мск)
Реал Мадрид
Испания - Примера|26-й тур
08:56, 19 марта 2023Спорт

Россиян не пустили на футбол из-за отсутствия Fan ID у семимесячного ребенка

Семью из Екатеринбурга не пустили на матч из-за отсутствия Fan ID у семимесячного ребенка

Фото: Telegram-канал Baza.

Многодетную семью из Екатеринбурга не пустили на футбольный матч «Урал» - «Динамо» из-за отсутствия карты болельщика (Fan ID) у семимесячного ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что супружеская пара является давними болельщиками «Зенита». Раньше родители посещали игры «Зенита» с двумя дочерьми, но в этот раз решили взять на матч и семимесячного сына.

Для всей семьи был оформлен Fan ID, но сыну его сделать не получалось. По словам екатеринбуржцев, Госуслуги не пропускали его фотографию при регистрации.

В итоге семья пошла на матч «Урал» - «Динамо», решив, что вряд ли кто-то будет придираться к отсутствию паспорта болельщика у 7-месячного ребенка. Но они ошиблись — на матч семью не пропустили.
Наконец-то на стадионах стало действительно безопасно.

Ранее российского футболиста израильского клуба «Хапоэль» Магомеда-Шапи Сулейманова не пустили в Польшу на матч Лиги конференций. Недопуск Сулейманова связан с запретом властей Польши на въезд в страну россиян. Нападающий пропустил игру «Хапоэля» с польской командой «Лех» в рамках группового этапа Лиги конференций.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь
Массовая драка с участием 50 человек произошла в Москве
Рогов рассказал о кишащем наемниками и солдатами ВСУ Запорожье
Гейджи нанес азербайджанскому бойцу первое поражение в UFC за четыре года
Назарбаев впервые появился на публике после операции
Сейсмолог оценил возможность искусственно вызвать разрушительные землетрясения
Хуснуллин рассказал Путину о возвращении жителей Мариуполя домой
Путин одной фразой ответил на вопрос о времени на доклады военачальников
Россиян не пустили на футбол из-за отсутствия Fan ID у семимесячного ребенка
В российском регионе столкнулись машина скорой помощи и автобус
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.