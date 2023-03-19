Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:18, 19 марта 2023Путешествия

Пилот посадил самолет на крошечную вертолетную площадку на крыше отеля в ОАЭ

Пилот Red Bull Люк Чепела посадил самолет на вертолетную площадку на крыше Burj Al Arab

Пилот Red Bull Air Race смог посадить самолет на вертолетную площадку на крыше одного из самых роскошных отелей ОАЭ — Burj Al Arab в Дубае. Об этом сообщается на сайте компании производителя воздушных судов Cub Crafters.

39-летнему владельцу Carbon Cub (модель лайнера) Люку Чепеле удалось выполнить посадку на вертолетную площадку диаметром 23,8 метра. По словам Майка Пэти, руководителя технической команды проекта, специально для этой задачи потребовалось уменьшить вес самолета до 425 килограммов, изменить центр тяжести и сделать тормоза более жесткими и мощными — все для того, чтобы достичь наивысшей точности приземления.

Во время тренировок пилот совершил 650 пробных посадок на землю, при этом посадить самолет на крошечную вертолетную площадку получилось не с первого раза. По словам Чепелы, самой большой проблемой было отсутствие внешних ориентиров, которые могли бы подсказать ему, как скорректировать траекторию полета.

«В данном случае мне приходилось полагаться на свою практику и интуицию, так как я не мог видеть границы площадки во время захода», — рассказал Чепела.

Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
В Кремле рассказали о долгом диалоге Путина и Герасимова в штабе спецоперации
В Париже 122 человека задержали на митинге против пенсионной реформы
В российском регионе неизвестные проникли в квартиру и ограбили подростков
Капитан рассказал о таране российского крейсера подлодкой США
Массовая драка приезжих произошла в Москве
В Австралии миллионы мертвых рыб выбросило на берег
Певица МакSим извинилась за срыв собственного концерта в Сочи
Пилот посадил самолет на крошечную вертолетную площадку на крыше отеля в ОАЭ
Самолет из Владивостока аварийно приземлился в Иркутске из-за неисправности
Киев отреагировал на мирный план Китая по Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.