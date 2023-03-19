Бывшая пресс-секретарь Белого дома Псаки дебютировала с собственным телешоу на MSNBC

Бывшая пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки дебютировала с собственным телешоу в эфире канала MSNBC. Отрывки из передачи опубликованы в Twitter.

Передача получила название Inside With Jen Psaki. В рамках первого выпуска телеведущая предстала перед камерами в белой блузке с декольте и черных брюках.

Для выпуска Псаки провела беседу с лидером демократического меньшинства Палаты представителей Хакимом Джеффрисом, губернатором штата Мичиган Гретхен Уитмер и мэром Нью-Йорка Эриком Адамсом. Также она обсудила тему борьбы республиканской партии с «вокизмом» (идеология осуждения различных видов дискриминации — прим. «Ленты.ру»).

В сентябре 2022 года сообщалось, что Джен Псаки устроилась на работу в телекомпании NBC. Также ожидалось, что Псаки будет сниматься в передачах, посвященных выборами в Конгресс и выборами президента США в 2024 году.