Бывшая пресс-секретарь Белого дома устроилась работать на телевидение

Бывшая пресс-секретарь Белого дома Псаки начала работу в телекомпании NBC

Бывшая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки устроилась на работу в телекомпании NBC. Об этом она рассказала в своем Twitter-аккаунте.

«Первый день. Новая работа. Взволнована и польщена быть здесь с этой замечательной командой. До скорой встречи на ТВ», — говорится в сообщении. К посту Псаки также приложила фотографию пропуска.

Других деталей новой работы экс-представитель Белого дома не предоставила. Название проекта, в котором она принимает участие, также не называется.

Ранее стало известно, что Джен Псаки будет вести собственную передачу на телеканале MSNBC. По словам президента телеканала Рашиды Джонс, программу покажут в эфире в первом квартале 2023 года. Также ожидается, что Псаки будет сниматься в передачах, посвященных выборами в Конгресс и выборами президента США в 2024 году.

О том, что Псаки покинула пост пресс-секретаря Белого дома ради журналистской карьеры, сообщалось 13 мая. Новым представителем Белого дома назначили ее заместительницу — Карин Жан-Пьер.