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12:48, 19 марта 2023Моя страна

Российский полицейский спас пенсионерку от лжебанкира

В Кургане полицейский не дал пенсионерке перевести мошеннику 200 тысяч рублей

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Кургане полицейский спас пенсионерку от лжебанкира, не дав женщине перевести мошеннику крупную сумму денег. Об этом в воскресенье, 19 марта, сообщается на сайте управления МВД России по Курганской области.

Как рассказали в ведомстве, в одном из городских торговых центров сотрудник полиции обратил внимание на женщину, которая разговаривала по телефону, стоя у банкомата и собираясь перевести 200 тысяч рублей. Действия россиянки показались правоохранителю подозрительными, и он решил вмешаться.

Оказалось, что до этого 60-летней женщине позвонил неизвестный, который представился банковским служащим и убедил ее оформить кредит, а полученные средства затем перевести на якобы безопасный счет. В итоге полицейскому удалось остановить россиянку и не дать ей стать жертвой мошенника.

В настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество.

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Варвара Кошечкина
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