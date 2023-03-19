Стипендию президента России для аспирантов повысят до 50 тысяч рублей в месяц

Минобрнауки работает над повышением размера стипендий президента России для аспирантов до 50 тысяч рублей в месяц, в связи с переходом к новой модели аспирантуры. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что сейчас размер президентских стипендий для аспирантов составляет 4,5 тысячи рублей в месяц. Аспиранты, обучающиеся по направлениям госбезопаности, обороны, обеспечения законности и правопорядка, могут претендовать на стипендию в размере 14 тысяч рублей в месяц.

Помимо этого, министерство разработало проект об учреждении 50 студенческих и 30 аспирантских стипендий за достижения в области электроники имени советского и российского физика Камиля Валиева — они составят 50 и 75 тысяч рублей соответственно.

Ранее глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов заявил, что законопроект о повышении студенческой стипендии до уровня МРОТ будет внесен в Госдуму в этом году.