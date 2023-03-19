Средний доход российских таксистов вырос на треть
Средний доход российских таксистов за смену вырос за год на 33 процента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование «ГТК Холдинга».
«В среднем смена длится около 8 часов. Средняя выручка водителя за смену составляет около 5,6 тысячи рублей. За год данный показатель вырос на 33 процента», — сказано в материале.
Отмечается, что в годом ранее этот показатель был на уровне 4,2 тысячи рублей. При этом чистый заработок водителя такси составляет порядка 35-40 процента от этой суммы. Исследование также показало, что за год выросло и количество заказов, выполняемых таксистом в час.
Ранее сообщалось, что Министерство транспорта разрабатывает механизм, который лишит водителей такси возможности работать более 12 часов, меняя агрегаторов. В настоящее время недобросовестные таксисты превышают допустимый лимит работы в сутки, просто переключившись на другую компанию и продолжая брать заказы.
С 1 марта в России заработали новые правила для водителей такси и общественного транспорта. К управлению автобусами, троллейбусами, трамваями не будут допускаться люди, имеющие неснятую или непогашенную судимость за тяжкие и особо тяжкие уголовные преступления.