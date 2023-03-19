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17:52, 19 марта 2023Бывший СССР

В Донецке сообщили о попадании снаряда ВСУ в торговый центр

Мэр Донецка сообщил, что при обстреле ВСУ снаряд попал в ТЦ «Галактика»

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

При обстреле Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) один из снарядов попал в торговый центр (ТЦ) «Галактика». Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

Ссылаясь на слова очевидцев, глава населенного пункта также рассказал о прилетах на улице Щипачева и в микрорайоне Тихий. Кулемзин добавил, что в ходе обстрела пострадал один мирный житель. «В результате обстрела Петровского района на улице Федоровского получил ранение мужчина 1979 года рождения», — уточнил градоначальник.

С утра 19 марта Петровский район Донецка пять раз подвергался обстрелам со стороны ВСУ из артиллерии натовского калибра 155 миллиметров. Помимо ТЦ «Галактика», оказались повреждены один частный и один многоквартирный дом.

Ранее попавший под обстрел ВСУ мужчина погиб в Кировском районе Донецка. Его смертельно ранили, пока он ехал на автомобиле по проспекту Семашко. Отмечается, что в районе было разрушено несколько зданий, среди них — многоэтажный жилой дом и магазин.

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Нина Ташевская
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