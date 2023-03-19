Мужчина погиб под обстрелом ВСУ в Донецке

Мужчина погиб в Кировском районе Донецка в результате обстрела украинских войск

Молодой мужчина погиб в Кировском районе Донецка, попав под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

По информации корреспондента агентства, «смертельное ранение настигло мужчину в автомобиле на проспекте Семашко».

Отмечается, что в попавшем под удар ВСУ районе разрушено несколько зданий, среди них — многоэтажный жилой дом и магазин.

19 марта украинские войска обстреляли Кировский район Донецка из реактивной системы залпового огня (РСЗО). По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), всего из РСЗО после полуночи было выпущено 15 ракет, позже — еще 10, а также три снаряда 155 калибра.

Военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале уточнил, что ракеты были выпущены в течение 20 минут, в результате обстрелов есть раненые.