Американский ветеран возмутился отношением ВСУ к своим же бойцам
Ветеран Вооруженных сил (ВС) США Ноктис Дрейвен заявил, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) не дают достойно похоронить своих погибших бойцов. По его словам, их тела оставляют у дорог. Об этом он написал с своем Twitter-аккаунте.
Американский ветеран возмутился тем, что многие погибшие украинские солдаты объявляются без вести пропавшими, так как государство не хочет выплачивать их семьям компенсации.
«Мало отдать свою жизнь за [президента Украины Владимира] Зеленского и западных политиков, но они еще и не позволяют семьям достойно похоронить. Мне трудно осознать, почему ВСУ вообще еще существуют, почему к ним продолжают так относиться», — написал он.
Ранее Дрейвен призвал своих коллег не принимать участие в конфликте на Украине на стороне ВСУ. По его словам, российские военные — обученные, профессиональные, хорошо снабжаемые, очень патриотичные и целеустремленные.