Американский ветеран Дрейвен: ВСУ не позволяют семьям достойно хоронить погибших солдат

Ветеран Вооруженных сил (ВС) США Ноктис Дрейвен заявил, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) не дают достойно похоронить своих погибших бойцов. По его словам, их тела оставляют у дорог. Об этом он написал с своем Twitter-аккаунте.

Американский ветеран возмутился тем, что многие погибшие украинские солдаты объявляются без вести пропавшими, так как государство не хочет выплачивать их семьям компенсации.

«Мало отдать свою жизнь за [президента Украины Владимира] Зеленского и западных политиков, но они еще и не позволяют семьям достойно похоронить. Мне трудно осознать, почему ВСУ вообще еще существуют, почему к ним продолжают так относиться», — написал он.

Ранее Дрейвен призвал своих коллег не принимать участие в конфликте на Украине на стороне ВСУ. По его словам, российские военные — обученные, профессиональные, хорошо снабжаемые, очень патриотичные и целеустремленные.