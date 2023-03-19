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07:35, 19 марта 2023Мир

Американский ветеран возмутился отношением ВСУ к своим же бойцам

Американский ветеран Дрейвен: ВСУ не позволяют семьям достойно хоронить погибших солдат

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Ветеран Вооруженных сил (ВС) США Ноктис Дрейвен заявил, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) не дают достойно похоронить своих погибших бойцов. По его словам, их тела оставляют у дорог. Об этом он написал с своем Twitter-аккаунте.

Американский ветеран возмутился тем, что многие погибшие украинские солдаты объявляются без вести пропавшими, так как государство не хочет выплачивать их семьям компенсации.

«Мало отдать свою жизнь за [президента Украины Владимира] Зеленского и западных политиков, но они еще и не позволяют семьям достойно похоронить. Мне трудно осознать, почему ВСУ вообще еще существуют, почему к ним продолжают так относиться», — написал он.

Ранее Дрейвен призвал своих коллег не принимать участие в конфликте на Украине на стороне ВСУ. По его словам, российские военные — обученные, профессиональные, хорошо снабжаемые, очень патриотичные и целеустремленные.

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Марина Совина
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