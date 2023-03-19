Самолет из Владивостока аварийно приземлился в Иркутске из-за неисправности

Самолет, летевший из Владивостока в Москву, приземлился в Иркутске из-за неисправности

Самолет, летевший из Владивостока в Москву, совершил аварийную посадку в Иркутске из-за неисправности в тормозной системе. Об этом в воскресенье, 19 марта, «Ленте.ру» сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Воздушное судно Airbus A330-343X с 281 пассажиром и 14 членами экипажа на борту утром 19 марта было вынуждено приземлиться в аэропорту Иркутска из-за повышения давления в тормозной системе. Самолет повреждений не получил, пострадавших нет.

По факту произошедшего организована доследственная проверка по части 1 статьи 263 («Нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта») УК РФ. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что аэропорт города-курорта Сочи начал принимать рейсы, которые задержали из-за тумана.