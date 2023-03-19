Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:17, 19 марта 2023Россия

Самолет из Владивостока аварийно приземлился в Иркутске из-за неисправности

Самолет, летевший из Владивостока в Москву, приземлился в Иркутске из-за неисправности

Фото: Suhyeon Choi / Unsplash

Самолет, летевший из Владивостока в Москву, совершил аварийную посадку в Иркутске из-за неисправности в тормозной системе. Об этом в воскресенье, 19 марта, «Ленте.ру» сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Воздушное судно Airbus A330-343X с 281 пассажиром и 14 членами экипажа на борту утром 19 марта было вынуждено приземлиться в аэропорту Иркутска из-за повышения давления в тормозной системе. Самолет повреждений не получил, пострадавших нет.

По факту произошедшего организована доследственная проверка по части 1 статьи 263 («Нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта») УК РФ. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что аэропорт города-курорта Сочи начал принимать рейсы, которые задержали из-за тумана.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Илона Палей
Обсудить
Последние новости
В Кремле рассказали о долгом диалоге Путина и Герасимова в штабе спецоперации
В Париже 122 человека задержали на митинге против пенсионной реформы
В российском регионе неизвестные проникли в квартиру и ограбили подростков
Капитан рассказал о таране российского крейсера подлодкой США
Массовая драка приезжих произошла в Москве
В Австралии миллионы мертвых рыб выбросило на берег
Певица МакSим извинилась за срыв собственного концерта в Сочи
Пилот посадил самолет на крошечную вертолетную площадку на крыше отеля в ОАЭ
Самолет из Владивостока аварийно приземлился в Иркутске из-за неисправности
Киев отреагировал на мирный план Китая по Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.