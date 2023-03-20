Бербок обвинила Россию в попытках дестабилизации в Грузии и Молдавии

Глава МИД ФРГ Бербок заявила, что Россию виновна в дестабилизации Грузии и Молдавии

В дестабилизации общественной ситуации в Грузии и Молдавии виновна Россия, которая пытается удержать эти страны в своей сфере влияния чтобы сохранить их зависимость от Москвы. С таким мнением выступила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в интервью испанской газете El Pais.

«Это часть стратегии России по дестабилизации обществ, которые идут по европейскому пути ... [Сейчас] правительства [этих стран] борются с кумовством и коррупцией, чтобы отмежеваться от зависимости от России. Мы разделяем с ними европейские ценности и поддерживаем их желание решить для себя жить в мире и свободе через перспективу членства в Европе», — заявила министр