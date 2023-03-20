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14:02, 20 марта 2023Силовые структуры

Россиянина осудили на 9,5 года колонии за нападение на АЗС и отделение банка

В Краснодаре 27-летнего мужчину осудили на 9,5 года за нападение на АЗС и отделение банка

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Краснодаре суд приговорил к 9,5 года лишения свободы местного жителя за нападения на автозаправочную станцию (АЗС) и банковское отделение. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу суда.

Россиянин признан виновным по части 2 и 4 статьи 162 УК РФ («Разбой»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, ночью 20 мая 2022 года фигурант приехал на заправку с пистолетом. Он начал угрожать кассиру и потребовал деньги из кассы. Мужчина забрал почти 100 тысяч рублей. Кроме того, днем 17 июня 2022 года осужденный опять пришел с оружием теперь уже в здание банка и заставил сотрудников отдать ему все деньги. Так он получил 1,3 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что в Петербурге подростки угрожали мужчине игрушечным пистолетом и отобрали 300 тысяч рублей.

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Екатерина Власова
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