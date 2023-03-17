Подростки с игрушечным пистолетом напали на россиянина ради 300 тысяч рублей

В Петербурге подростки угрожали мужчине игрушечным пистолетом и отобрали 300 тысяч рублей

В Санкт-Петербурге подростки с игрушечным пистолетом похитили деньги у местного жителя. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщает РЕН ТВ.

По данным ведомства, 13 марта на улице Зины Портновой несколько молодых людей напали на прохожего с игрушечным оружием и стали угрожать. Они вынудили мужчину перевести им на карту через онлайн-банк 300 тысяч рублей.

Вскоре злоумышленников задержали. Выяснилось, что один из них уроженец Узбекистана, а остальные — жители Петербурга. По факту произошедшего возбуждено дело по 162 («Разбой») УК РФ. Задержанные находятся под подпиской о невыезде.

Ранее стало известно, что под Красноярском осудили на 4,5 года мужчину, ограбившего собутыльника ради поминок кота.