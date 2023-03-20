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12:30, 20 марта 2023Интернет и СМИ

Сообщение об отравленном хлебе в России оказалось фейком

Сообщение об отравленном бромметилом хлебе оказалось недостоверным

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Сообщение об отравленном бромметилом хлебе оказалось недостоверным. Информация о якобы опасности хлеба из-за бромистого метила распространяется в сети с 2012 года. Фейк берет начало с сюжета «Отравленный хлеб», который вышел тогда на телеканале РЕН ТВ.

В новостном сюжете утверждается, что в России разрешили опылять пшеницу бромистым метилом. «В России официально разрешили травить людей хлебом. Теперь чтобы родить ребенка-мутанта или самому отправиться на тот свет достаточно каждый день съедать по булке», — говорит телеведущий в подводке.

Бромистый метил — действующее вещество пестицидов, которые используются для борьбы с вредителями. Уточняется, что препарат на основе бромистого метила может использоваться для фумигации зерна, кормов и древесины.

В Россельхознадзоре тогда опровергли слухи об отравленном зерне для хлеба. В ведомстве сообщили, что бромистый метил — это не яд, и не является запрещенным. Также там отметили, что в тех количествах, в которых его применяют для обработки посевов, человеку он нанести вред не может. «Бромиды известны как лечебное средство уже не первое столетие», — добавили в ведомстве.

Ведомство в 2012 ответило сразу на несколько статей на эту тему. Одна из них, например, после этого была удалена изданием. «Легко заметить, что "ядовитый газ бромметил" крайне нестоек, и продукты его распада уходят в атмосферу, что и послужило введению ряда ограничений на его применение в соответствии с Монреальским протоколом. Так что утверждение о том, что «газ может накапливаться в зерне, при этом хлеб становится не просто ядовитым, а "пищей для мутаций", не научно. Мягко говоря», — подчеркнули в Россельхознадзоре.

Бромметил применяют не только в России, но и в европейских странах, а также в США. Но его использование ограничено из-за воздействия на озоновый слой.

Фейк периодически появляется в сети на протяжении многих лет. В 2023 году широкого распространения информация не получила ни в СМИ, ни в соцсетях.

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Дамир Матюхин
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