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08:31, 20 марта 2023Силовые структуры

Начато расследование убийства командира взвода ППС в Херсонской области

СКР возбудил дело из-за убийства командира взвода ППС в Херсонской области

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за убийства командира взвода ППС в Херсонской области, машину которого вместе с женой и дочерью взорвали 17 марта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, неустановленное лицо заложило устройство под левое крыло автомобиля ВАЗ-2121. Во время движения по проспекту Юбилейный в машине, за рулем которой был полицейский, а в салоне вместе с ним были супруга и дочь, произошел подрыв. Мужчина скончался, члены его семьи получили ранения.

Проводятся следственные действия и оперативно — розыскные мероприятия для установления причастного к убийству.

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Любовь Ширижик
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