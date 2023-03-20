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14:07, 20 марта 2023Мир

В Польше появится постоянный гарнизон Вооруженных сил США

Минобороны Польши: в Познани появится первый постоянный гарнизон ВС США

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Министерство национальной обороны Польши сообщило в Twitter о появлении в республике первого постоянного гарнизона Вооруженных сил (ВС) Соединенных Штатов.

По данным ведомства, во вторник, 21 марта, в Познани пройдет церемония преобразования региональной группы поддержки (Area Support Group Poland, ASG-P) в гарнизон армии США (U. S. Army Garrison Poland, USAG-P). В мероприятии примет участие министр национальной обороны страны Мариуш Блащак.

На сайте министерства уточняется, что польский гарнизон армии Соединенных Штатов станет восьмым постоянным гарнизоном американских ВС в Европе. Подразделение будет заниматься инфраструктурным обеспечением солдат США, расположенных на территории Польши, а также руководством и управлением передовыми форпостами американских войск в республике.

«Передовое командование 5 армейского корпуса США, действующее на территории Польши с 2020 года, в июле 2022 года получило название "Лагерь Костюшко". (...) Командование играет ключевую роль в интеграции американских войск, дислоцированных в Польше, и синхронизации их взаимодействия с нашими вооруженными силами, что фактически повышает оперативную совместимость польских и американских войск», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

В июле 2022 года власти Польши заявили о намерении создать сильнейшую в НАТО сухопутную армию.

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Варвара Кошечкина
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