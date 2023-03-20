Западные аналитики прокомментировали людские потери ВСУ

AT: ВСУ потеряли убитыми почти всех военных, подготовленных НАТО с 2014 по 2022 год

Спустя год после начала российской военной операции Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли убитыми почти всех военных, подготовленных специалистами НАТО с 2014 по 2022 год. С таким мнением выступили западные аналитики, участвующие в закрытой конференции ведущих американских экспертов по внешней политике, сообщает Asia Times (AT).

«Вся армия, которую НАТО готовила в период с 2014 по 2022 год для подготовки к нападению России, мертва, а новобранцев бросают на боевые позиции после трехнедельной подготовки. Дело не в том, что на Украине буквально закончатся люди, а в том, что качество ее Вооруженных сил, как рядовых, так и офицеров, уже ухудшилось», — говорится в публикации.

Ранее бывший сотрудник разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что украинская армия скоро потерпит поражение. По его словам, у украинских подразделений не получится вклиниться в мощные оборонительные рубежи российских войск и Вооруженные силы Украины понесут «ужасающие потери» при наступательных действиях.