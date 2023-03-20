Глава МВД рассказал об охране критически важных объектов на фоне СВО

Полиция стала чаще патрулировать критически важные объекты страны на фоне СВО

Глава МВД России Владимир Колокольцев во время коллегии ведомства рассказал об охране критически важных объектов страны на фоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

По словам министра, полиция стала чаще патрулировать окрестности критически важных объектов в России. Также Колокольцев в ходе коллегии МВД сообщил, что в новых российских регионах сотрудники полиции задержали сотни участников националистических украинских формирований.

Ранее сообщалось, что МВД выявило 41 преступление, связанное с распространением фейков про армию.