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12:07, 20 марта 2023Интернет и СМИ

Бывшая ведущая «Орла и решки» рассказала о сложностях съемок

Ведущая «Орла и решки» Коваль рассказала, что пропустила день рождения сына из-за съемок

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Блогерша и бывшая ведущая шоу «Орел и решка» Юлия Коваль вспомнила, с какими сложностями сталкивалась во время съемок в проекте в 2020 году. О трудностях работы над программой она рассказала в шоу «Дерзкая готовка» гимнастки и ведущей Ляйсан Утяшевой, выпуск опубликован на YouTube.

По словам Коваль, однажды из-за съемок она пропустила день рождения своего ребенка. «Был день рождения сына, а я в это время где-то в Индии в каких-то джунглях. Я ни позвонить, ни сказать "Сын, я люблю тебя" не могу», — поделилась она.

Ведущая рассказала и о долгих перелетах, с которыми сталкивалась во время работы над шоу «Орел и решка». Как отметила Коваль, ей также приходилось проводить много времени в аэропортах, ожидая пересадки.

Кроме того, блогерша заявила, что неоднократно летала авиакомпаниями, полет на которых казался ей небезопасным. «Вот эти перелеты на "Одно крыло airlines", когда ты летишь и думаешь: "Господи боже мой, вот сегодня убьемся или все-таки завтра?"», — посетовала она.

Ранее о сложностях работы в «Орле и решке» рассказала другая бывшая ведущая шоу Регина Тодоренко. В частности, она отметила, что возможность сходить в душ была роскошью во время съемок. Кроме того, как сообщила ведущая, часто ей приходилось мыть голову в раковине, предварительно нагрев воду в чайнике.

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Оксана Петина
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