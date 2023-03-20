Председатель КНР Си Цзиньпин опроверг возможность отдельной страны определять миропорядок

Председатель КНР Си Цзиньпин в авторской статье для РИА Новости и «Российской газеты» опроверг существование универсальной модели государственного управления или миропорядка, в котором решающее слово должно быть сказано отдельной страной.

«Ни одна страна в мире не превосходит все остальные. Не бывает универсальной модели государственного управления и не существует миропорядка, где решающее слово принадлежит отдельной стране», — заявил он.

Политик подчеркнул, что человечество заинтересовано в солидарности и мире на планете. Он отметил, что все большее число государств осознают необходимость построения мира, основой которого является отсутствие войн и стремление к процветанию, открытости и толерантности.

Ранее Си Цзиньпин высказался о кризисе на Украине, отметив, что у сложных проблем нет простых решений. При этом он выразил уверенность в том, что данный вопрос можно решить путем равноправного диалога между сторонами конфликта.