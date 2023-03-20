Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:30, 20 марта 2023Мир

Си Цзиньпин опроверг возможность отдельной страны определять миропорядок

Председатель КНР Си Цзиньпин опроверг возможность отдельной страны определять миропорядок
Си Цзиньпин

Си Цзиньпин. Фото: Huang Jingwen / Globallookpress.com

Председатель КНР Си Цзиньпин в авторской статье для РИА Новости и «Российской газеты» опроверг существование универсальной модели государственного управления или миропорядка, в котором решающее слово должно быть сказано отдельной страной.

«Ни одна страна в мире не превосходит все остальные. Не бывает универсальной модели государственного управления и не существует миропорядка, где решающее слово принадлежит отдельной стране», — заявил он.

Политик подчеркнул, что человечество заинтересовано в солидарности и мире на планете. Он отметил, что все большее число государств осознают необходимость построения мира, основой которого является отсутствие войн и стремление к процветанию, открытости и толерантности.

Ранее Си Цзиньпин высказался о кризисе на Украине, отметив, что у сложных проблем нет простых решений. При этом он выразил уверенность в том, что данный вопрос можно решить путем равноправного диалога между сторонами конфликта.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин опубликовал статью о российско-китайских отношениях
США выразили готовность содействовать выполнению договоренностей Сербии и Косово
Чешский генерал заявил о скрытом потенциале России
Путин напомнил о наличии у России гиперзвукового оружия
В Австрии объяснили решение МУС об «аресте» Путина
Связанный с наркокартелем 14-летний мальчик убил восемь человек
Ушедшая в сборную Казахстана россиянка выиграла турнир в США
Гонщик Алонсо занял третье место на Гран-при Саудовской Аравии из-за штрафа
Си Цзиньпин оценил свои поездки в Россию
Си Цзиньпин опроверг возможность отдельной страны определять миропорядок
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.