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20:50, 20 марта 2023Силовые структуры

Силовики задержали россиянина за совершенное 44 года назад убийство пенсионерки

В Нальчике задержали мужчину, задушившего в училище 76-летнюю пенсионерку в 1979 году

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Нальчике задержали 67-летнего мужчину за убийство, совершенное 44 года назад. Об этом в понедельник, 20 марта, «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Кабардино-Балкарской Республике.

По данным ведомства, в январе 1979 года в здании училища на проспекте Ленина нашли тело 76-летней россиянки. По факту произошедшего возбудили дело по статье 103 («Умышленное убийство») УК РСФСР. Однако найти преступника все эти годы не удавалось. Спустя 44 года следователи установили личность убийцы — ранее судимый местный житель. Отмечается, что он признал вину.

Выяснилось, что в день убийства он проходил мимо училища и хотел навестить знакомую-сторожа. Они выпивали и поссорились. Тогда фигурант избил жертву и задушил.

Ранее стало известно, что в Новосибирске мужчину осудили на девять лет за убийство знакомой, совершенное в 1987 году.

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Екатерина Власова
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