Новостройки в России стали дешевле

«Домклик»: в феврале новостройки в России подешевели на семь процентов

В феврале 2023 года в России стали дешевле новостройки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса «Домклик».

Эксперты выяснили, что относительно января стоимость новостроек снизилась на семь процентов — до 112 тысяч рублей за квадратный метр. В Москве цена за «квадрат» почти не изменилась и составила 270 тысяч рублей. При этом в январе она находилась на уровне 269 тысяч рублей.

По данным сервиса, в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области в конце года заметили прирост стоимости, однако в январе цены начали снижаться. В феврале за месяц новостройки в Санкт-Петербурге и Подмосковье потеряли в цене на два процента и четыре процента соответственно.

Ранее стало известно, что в феврале 2023 года число сделок с вторичным жильем в Москве сократилось на 20,3 процента в годовом выражении. По итогам второго месяца на вторичном рынке Москвы было заключено 10,7 тысячи договоров.