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20:18, 20 марта 2023Из жизни

Мужчина похудел на 21 килограмм за три месяца и раскрыл секрет своего успеха

26-летний индиец сбросил 21 килограмм лишнего веса за три месяца благодаря домашней еде

Фото: Monthira / Shutterstock / Fotodom

Проживающий в Канаде индиец Авджит Сингх сумел сбросить 21 килограмм лишнего веса за три месяца благодаря домашней еде и физической активности. Секрет своего успеха он раскрыл изданию The Times of India.

26-летний Сингх рассказал, что учится на стоматолога в Канаде. Он всегда любил как следует поесть, но на родине вел здоровый образ жизни. Однако после переезда на другой конец света с этим начались проблемы. Днем мужчина учился, а вечером подрабатывал, так что у него не было времени готовить самостоятельно. Индиец питался фастфудом и скоро начал толстеть.

Сингх решил похудеть после того, как его вес перевалил за 106 килограммов. У мужчины появились проблемы со здоровьем, и он обратился к диетологу. Так как индиец много работал, врач посоветовал ему сократить количество потребляемой пищи, но сделать ее более калорийной. Сингх начал завтракать яйцами, приготовленными с большим количеством оливкового масла, на обед он съедал домашнюю тортилью с калорийной начинкой, а ужинал полноценным блюдом из курицы или другого мяса с обжаренными овощами.

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Из-за очень напряженного графика учебы и работы у Сингха почти не было времени на занятия спортом. Тогда тренер посоветовал ему гулять по вечерам, слушая любимую музыку. Так как индиец оказался настоящим меломаном, он быстро полюбил «музыкальные прогулки», и они вскоре дали нужный эффект. Потеря первых лишних килограммов вдохновила Сингха, и через некоторое время он нашел место в плотном графике для занятий спортом.

В итоге он похудел с 106 до 85 килограммов всего за три месяца. Тренер индийца рассказал, что им удалось достичь успеха так быстро, потому что они использовали очень простые и здоровые блюда и постоянно контролировали процесс сброса лишнего веса.

Ранее сообщалось, что жительница Австралии смогла сбросить 31 килограмм и поделилась секретом своего успеха. Ради похудения она отказалась от одной вредной привычки.

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Никита Савин
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