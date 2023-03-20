Неизвестные совершили неудачную попытку подорвать газопровод в Крыму

Неудачная попытка подрыва газопровода произошла в Симферополе, полиция проводит проверку

В Симферополе неизвестные пытались подорвать газопровод, полиция проводит проверку. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Злоумышленники проникли за забор газового узла в Центральном районе города и заложили там взрывчатку. Взрывом повредило металлическую трубу, осталась воронка диаметром 70 сантиметров. Характер повреждений указывает на то, что мощность была до 200 граммов в тротиловом эквиваленте.

Газоснабжение узла не прекращалось. Пострадавших нет.

17 марта сообщалось, что беспилотник сбросил самодельное взрывное устройство на нефтеперекачивающую станцию в Брянской области, где ранее уже была обнаружена и обезврежена бомба. Находку обезвредили саперы. Пострадавших нет.