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12:25, 20 марта 2023Наука и техника

Создан спутник на батарейках для устранения космического мусора

В Университете Брауна создали спутник на батарейках AA для устранения космического мусора

Фото: John Fowler / Unsplash

Студенты-инженеры Университета Брауна создали спутник, работающий на обычных батарейках AA (также известные как пальчиковые), для устранения космического мусора. О результатах работы сообщается на официальном сайте университета.

Аппарат под названием SBUDNIC был разработан для решения давней проблемы захламления космического пространства около Земли вышедшими из строя устройствами, ракетами-носителями, обломками миссий и другими фрагментами. Сеть космического наблюдения США на данный момент фиксирует более 27 тысяч единиц космического мусора на орбите.

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Спутник кубической формы не превышает по размеру буханку. Устройство было напечатано на 3D-принтере, работает от 48 батареек типа АА Energizer и микропроцессора стоимостью 20 долларов. Аппарат практически полностью состоит из материалов, не предназначенных для использования в космосе, которые были куплены в местных магазинах и интернете. Суммарная стоимость проекта составила 10 тысяч долларов, что беспрецедентно дешево по сравнению с другими объектами на орбите.

SBUDNIC уже даже запустили в космос с помощью ракеты SpaceX Илона Маска. Для этого команде пришлось предварительно пройти серию вакуумных, термических и вибрационных испытаний. Анализ данных ВВС показал, что спутник успешно работает. Однако ожидается, что устройство сойдет с орбиты в течение пяти лет по сравнению с предполагаемыми 25-27 годами, которые разработчики заложили на его работу.

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Елена Апазиди
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