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12:13, 20 марта 2023Силовые структуры

Замначальника полиции Иркутска покончил с собой в рабочем кабинете

Замначальника полиции Иркутска совершил суицид в рабочем кабинете

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Заместитель начальника межмуниципального управления МВД России «Иркутское» 50-летний полковник покончил с собой в служебном кабинете. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Полицейского нашли мертвым на рабочем месте утром, 19 марта, после того, как он заступил на дежурство. Дверь в кабинет сотрудники управления вскрыли из-за того, что полковник долго оттуда не выходил и не отвечал на звонки.

В пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области сообщили о проведении проверки по факту смерти полковника. Будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.

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Любовь Ширижик
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