Замначальника полиции Иркутска покончил с собой в рабочем кабинете

Замначальника полиции Иркутска совершил суицид в рабочем кабинете

Заместитель начальника межмуниципального управления МВД России «Иркутское» 50-летний полковник покончил с собой в служебном кабинете. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Полицейского нашли мертвым на рабочем месте утром, 19 марта, после того, как он заступил на дежурство. Дверь в кабинет сотрудники управления вскрыли из-за того, что полковник долго оттуда не выходил и не отвечал на звонки.

В пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области сообщили о проведении проверки по факту смерти полковника. Будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.