В Чехии заявили об одной попытке контрнаступления для ВСУ

Президент Чехии Павел заявил об одной попытке ВСУ начать контрнаступление в 2023 году

Президент Чехии Петр Павел заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обладают одной попыткой начать контрнаступление в 2023 году. Об этом он сообщил в интервью Rzeczpospolita.

Павел подчеркнул, что после следующей зимы Западу будет очень трудно поддерживать Украину на прежнем уровне. Он подчеркнул, что усталость от конфликта испытывает не только Киев, но и страны, которые предоставляют ему помощь.

По словам чешского лидера, Украина начнет контрнаступление в ближайшие месяцы. Он напомнил, что в ноябре 2024 года в США пройдут выборы президента, поэтому призвал быть реалистами. Опыт предвыборных кампаний показал, что американские политики стремятся фокусироваться на внутренних проблемах. Если на будущих выборах затронут международную повестку, то, скорее всего, она будет касаться отношений США и Китая.

«Интерес Америки к Украине и уровень помощи могут снизиться в следующем году. И когда интерес Америки упадет, многие европейские страны поступят так же», — заключил Павел.

12 марта вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Киев планирует наступательную операцию и ожидает оружия от Запада, чтобы «не идти к позициям русских с пустыми руками». Таки она прокомментировала слова главы Минобороны Украины Алексея Резникова, что ВСУ готовится к контрнаступлению.

