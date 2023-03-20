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09:45, 20 марта 2023Среда обитания

Раскрыт способ сэкономить при покупке земли в Москве

«ЗАИКИН ТОРГИ»: землю в Москве и Подмосковье выгодно покупать на торгах

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Землю в Москве и области можно выгодно приобрести на торгах. Способ сэкономить при покупке участка в столице раскрыли эксперты юридического проекта «ЗАИКИН ТОРГИ», материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

По словам основателя проекта Дмитрия Заикина, начальная стоимость годовой аренды земли на муниципальных торгах может быть от десяти процентов кадастровой стоимости, а процент выкупа участка в Подмосковье составляет всего три процента. «Соответственно, экономия доходит до 70 процентов от рынка», — заключил эксперт.

Заикин отметил, что на свободном рынке объекты намного дороже. «Люди изначально вложили свои средства, знания и труд в получение такой земли. По нашей статистике, более 30 процентов земельных участков достаются заявителю по начальной стоимости», — пояснил он.

В марте на рынках Москвы и Подмосковья стоимость участка для индивидуального жилого строительства площадью 10 соток разнится от 2,1 миллиона рублей до 101 миллиона. Самый дешевый объект в 3,4 сотки продается за 1,05 миллиона рублей в Роговском поселении, а самый дорогой в 2,1 гектара — за 2,2 миллиарда рублей в ЮАО Москвы.

Ранее в марте россиянам назвали стоимость самой дешевой дачи в Московской области. Наиболее доступный объект находится в СНТ «Бруски» в 90 километрах от МКАД и продается за 200 тысяч рублей.

Александра Качан
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