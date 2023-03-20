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09:31, 20 марта 2023Мир

Армия Тайваня начала учения с участием боевых самолетов

Вооруженные силы Тайваня начали учения с привлечением ВВС и ВМС

Фото: Ann Wang / Reuters

Вооруженные силы Тайваня начали военные учения с привлечением боевых самолетов и противолодочных кораблей. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщает Центральное информационное агентство.

Уточняется, что маневры продлятся до 23 марта. В учениях задействованы истребители F-16Vs и Mirage-2000 5s, сверхзвуковые истребители Indigenous Defense Fighters (IDF), патрульные самолеты P-3C для охоты за подводными лодками, а также противолодочные вертолеты S-70C и беспилотники. Помимо прочего, на авиабазе в Хуаляне пройдет семинар, в ходе которого инструкторы обучат военных ведению воздушных боев на F-16Vs, Mirage-2000 5s и IDF.

Сообщается, что армия Тайваня проведет военные учения на фоне растущей напряженности в районе пролива — китайские самолеты регулярно входят в зону опознавания систем ПВО острова.

18 марта Тайвань зафиксировал в прилегающем к острову регионе свыше 20 летательных аппаратов и четыре корабля Народно-освободительной армии Китая. При этом 15 воздушных аппаратов пересекли срединную линию Тайваньского пролива.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай намерен неуклонно продвигать процесс воссоединения с Тайванем.

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Алина Гончарова
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