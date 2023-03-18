Тайвань зафиксировал приближение 26 летательных аппаратов Китая

Тайвань заявил о приближении к острову 26 летательных аппаратов и 4 кораблей НОАК

Тайвань зафиксировал в прилегающем к острову регионе свыше 20 летательных аппаратов и четыре корабля Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оборонное ведомство Тайваня.

Как уточнили военные, по состоянию на 06:00 (в 01:00 по московскому) в районе около Тайваня были обнаружены 26 летательных аппаратов и 4 корабля НОАК. При этом 15 воздушных аппаратов пересекли срединную линию Тайваньского пролива.

Ранее Тайвань заявлял о приближении к острову 15 летательных аппаратов и трех кораблей НОАК. Тогда пять воздушных аппаратов пересекли срединную линию Тайваньского пролива.

До этого Тайвань сообщал о подготовке к полной блокаде со стороны Китая и о планах пополнить запасы оружия на случай блокировки Тайваньского пролива. Тайбэй намерен увеличить число артиллерийских и ракетных запасов, а также запчастей для американских истребителей F-16, чтобы «усилить боевую целостность».