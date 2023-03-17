Тайвань зафиксировал приближение к острову 15 летательных аппаратов и трех кораблей НОАК

Тайвань зафиксировал в прилегающем к острову регионе 15 летательных аппаратов и три корабля Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оборонное ведомство Тайваня.

Как уточнили военные, по состоянию на 06:00 (в это время в Москве 01:00) в районе около Тайваня было обнаружено 15 летательных аппаратов и три корабля. При этом пять воздушных аппаратов пересекли срединную линию Тайваньского пролива.

Ранее Тайвань заявил о подготовке к полной блокаде со стороны Китая и о планах пополнить запасы оружия на случай блокировки Тайваньского пролива. Тайбэй намерен увеличить число артиллерийских и ракетных запасов, а также запчастей для американских истребителей F-16, чтобы «усилить боевую целостность».