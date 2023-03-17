Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:41, 17 марта 2023Мир

Тайвань зафиксировал приближение к острову 15 летательных аппаратов

Тайвань зафиксировал приближение к острову 15 летательных аппаратов и трех кораблей НОАК

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Тайвань зафиксировал в прилегающем к острову регионе 15 летательных аппаратов и три корабля Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оборонное ведомство Тайваня.

Как уточнили военные, по состоянию на 06:00 (в это время в Москве 01:00) в районе около Тайваня было обнаружено 15 летательных аппаратов и три корабля. При этом пять воздушных аппаратов пересекли срединную линию Тайваньского пролива.

Ранее Тайвань заявил о подготовке к полной блокаде со стороны Китая и о планах пополнить запасы оружия на случай блокировки Тайваньского пролива. Тайбэй намерен увеличить число артиллерийских и ракетных запасов, а также запчастей для американских истребителей F-16, чтобы «усилить боевую целостность».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Во Франции обвинили США в подрыве «Северных потоков»
В российском городе пропал 12-летний школьник
Мужчина пострелял по прохожим из пневматического оружия в российском городе
США поддержали продажу ракет Tomahawk Австралии в рамках AUKUS
В ЛНР заявили о ложных позициях ВСУ на направлении Сватово-Кременная
В Минобрнауки объяснили необходимость сокращения сроков учебы в магистратуре
Названы самые опасные типы вируса папилломы человека
Французский политик призвал Париж выйти из НАТО
Сексотерапевт назвала неожиданный эффект долгосрочных отношений
Названы цены на самые дорогие популярные у россиян игрушки из 1990-х
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.