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12:40, 13 марта 2023Мир

Тайвань заявил о подготовке к полной блокаде со стороны Пекина

Тайвань захотел пополнить запасы оружия на случай полной блокады со стороны Пекина

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Тайвань заявил о подготовке к полной блокаде со стороны Китая и о планах пополнить запасы оружия на случай блокировки Тайваньского пролива. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на копию отчета тайваньского министерства обороны.

Тайбэй намерен увеличить число артиллерийских и ракетных запасов, а также запчастей для американских истребителей F-16, чтобы «усилить боевую целостность». Минобороны острова также рассказало о пересмотре стратегических запасов топлива и возможностей по проведению ремонта.

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«[Пекин] внедряет подход реальных боевых действий и переходит от обучения к боевой подготовке», — приводит агентство выдержки из отчета.

В ведомстве заявили, что в военный бюджет на 2023 год заложены средства на приобретение вооружения американского производства, включая зенитные ракеты Stinger и ракетные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии закрытия первой сессии Всекитайского собрания народных представителей заявил, что Китай намерен неуклонно продвигать процесс воссоединения с Тайванем.

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Анжелика Бережная
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