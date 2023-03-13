Тайвань заявил о подготовке к полной блокаде со стороны Пекина

Тайвань захотел пополнить запасы оружия на случай полной блокады со стороны Пекина

Тайвань заявил о подготовке к полной блокаде со стороны Китая и о планах пополнить запасы оружия на случай блокировки Тайваньского пролива. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на копию отчета тайваньского министерства обороны.

Тайбэй намерен увеличить число артиллерийских и ракетных запасов, а также запчастей для американских истребителей F-16, чтобы «усилить боевую целостность». Минобороны острова также рассказало о пересмотре стратегических запасов топлива и возможностей по проведению ремонта.

«[Пекин] внедряет подход реальных боевых действий и переходит от обучения к боевой подготовке», — приводит агентство выдержки из отчета.

В ведомстве заявили, что в военный бюджет на 2023 год заложены средства на приобретение вооружения американского производства, включая зенитные ракеты Stinger и ракетные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии закрытия первой сессии Всекитайского собрания народных представителей заявил, что Китай намерен неуклонно продвигать процесс воссоединения с Тайванем.