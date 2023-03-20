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13:26, 20 марта 2023Силовые структуры

Уличенного ФСБ в терроризме россиянина заключили под стражу

На Урале суд арестовал 21-летнего парня, обвиняемого ФСБ в поджоге трансформаторов на ж/д

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Верх-Исетский районный суд Свердловской области арестовал на два месяца 21-летнего жителя Полевского, уличенного ФСБ в терроризме. Об этом сообщает E1.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным собеседника издания, парень расклеивал на улицах агитационные листовки антироссийского содержания и поджигал трансформаторные будки на железнодорожных путях.

Его заметили бдительные пенсионеры и сообщили в правоохранительные органы. 14 марта молодого человека задержали сотрудники ФСБ. Ему вменяется терроризм. Он свою вину не признает.

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Любовь Ширижик
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