Уличенного ФСБ в терроризме россиянина заключили под стражу

На Урале суд арестовал 21-летнего парня, обвиняемого ФСБ в поджоге трансформаторов на ж/д

Верх-Исетский районный суд Свердловской области арестовал на два месяца 21-летнего жителя Полевского, уличенного ФСБ в терроризме. Об этом сообщает E1.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным собеседника издания, парень расклеивал на улицах агитационные листовки антироссийского содержания и поджигал трансформаторные будки на железнодорожных путях.

Его заметили бдительные пенсионеры и сообщили в правоохранительные органы. 14 марта молодого человека задержали сотрудники ФСБ. Ему вменяется терроризм. Он свою вину не признает.