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18:55, 20 марта 2023Моя страна

В Дагестане прошел самый масштабный в России горный забег

В Дагестане туристический сезон открылся самым масштабным в России горным забегом

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Туристический сезон в Дагестане открыли самым масштабным в России горным забегом. Об этом сообщает ТАСС.

Самая протяженная дистанция забега составила 120 километров, маршрут пролегал в живописных локациях республики. В забеге приняли участие свыше 1 650 человек из разных российских регионов. Около 40 процентов участников приехали из Москвы.

«Это самый масштабный по численности и по длине горный забег в России. Он проходит по территории пяти горных районов республики. Локации были выбраны исходя из условий бега и их живописности», — рассказал директор забега «Dagestan Wild Trail — 2023» Антон Жилин.

Забег стартовал 18 марта и завершился ночью 20 марта, когда финишировали последние участники. На выбор были представлены четыре дистанции: 15, 35, 65 и 120 километров. Самой популярной дистанцией стал бег на 35 километров, в ней приняли участие более 700 человек.

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Варвара Кошечкина
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